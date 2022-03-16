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«Напрягает, что за такое короткое время сменилось много руководителей». Николаев — об уходе Перейры

Бывший арбитр Николаев прокомментировал уход Перейры с поста главы департамента судейства РФС
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший арбитр Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Витора Перейры с поста главы департамента судейства РФС.

«Человек не успел поработать в России. Трудно оценивать его работу. Единственный момент, который напрягает, — у нас за очень короткое время сменилось очень много руководителей. Уровень судейства не может поменяться в одночасье. Чтобы что-то произошло, руководителю нужно дать время. Должен ли возглавить департамент судейства российский специалист? Мы видим примеры крайних лет. Они о чем-то то говорят», — сказал Николаев «СЭ».

Португальский специалист возглавлял департамент судейства РФС с сентября 2021 года. 15 марта контракт Перейры с РФС был прекращен по взаимному согласию сторон. До переезда в Россию он работал в судейских комитетах УЕФА.

Виктор Кашшаи, Мелу Перейра. Венгр давно уволен, португалец и финн улетели. Кто остался руководить российскими арбитрами?

РФС
Алексей Николаев
Витор Перейра
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