Григорий Иванов: "Российский футбол будет побеждать. Пишите о нем хорошо"

Президент "Урала" Григорий Иванов после избрания Александра Дюкова на пост президента РФС призвал СМИ при освещении футбола концентрироваться на позитиве, а не негативе.

– Российский футбол будет двигаться дальше и мы всех будем побеждать, – сказал Иванов.

– Только пишите о нем хорошо. О футболе всегда пишут не очень хорошо. Есть другие виды спорта, про них ничего не пишут. А футбол – находят то одно, то другое. А он очень хороший, его многие любят. Надо углы сглаживать. А то пишут, футболисты – негодяи, получают много денег. Это же наши футболисты, у нас других не будет.

– Но все хорошо тоже не бывает.

– Не бывает, но о других видах спорта так не пишут. Любой поступок футболистов начинает обсуждаться. Я не буду говорить, вы понимаете, кого я имею в виду. И начинается давление... Всегда и везде футболисты плохие. Но у нас же есть хорошие футболисты.

– А кого вы имеете в виду?

– Да кого?! Вот возьмем Башкирова, он выпил бокал вина, не сопротивлялся и ничего не сделал. Сказал: "Да, выпил вина". И его наказали. Но зачем писать о том, чуть ли не самый плохой человек, в федеральной прессе? (Андрей Михайлов)

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