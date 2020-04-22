Гончаренко прокомментировал выступление старшего брата Чалова в составе «Витебска»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что не знаком с Даниилом Чаловым, старшим братом нападающего армейцев Федора Чалова. Чалов-старший выступает за «Витебск» в чемпионате Белоруссии.

— Знаком ли я с братом Феди Чалова? — Нет, но я спрашивал у Феди, как ему, нравится ли. Но по крайней мере то, что он играет — уже хорошо. Если будет в порядке, придется подписывать? Посмотрим, как проявит себя.

Чемпионат Белоруссии остается одним из немногих футбольных национальных первенств, которые не приостановлены из-за пандемии коронавируса. 6-й тур чемпионата запланирован на 24-26 апреля. После 5 туров «Витебск» с 10 очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидеру — «Слуцку» по дополнительным показателям.

Контракт 25-летнего защитника Даниила Чалова с «Витебском» будет действовать до 31 декабря 2020 года. В составе витебской команды он провел 34 матча и не отметился результативными действиями.