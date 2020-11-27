Гончаренко не станет препятствовать трансферу Влашича

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил перспективы трансфера полузащитника Николы Влашича в ближайшее время. Летом появлялась информация, что на хорвата активно претендуют клубы серии А.

— Если у футболиста есть хорошее предложение, то его надо отпускать, — заявил Гончаренко в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — Я абсолютно нормально к этому отношусь. Если приходит предложение, которое устраивает Влашича и клуб, я поднимаю две руки: футболиста надо отпускать. Пусть он и приносит очень много пользы. Но он совсем другим футболистом станет, если его не отпустить.

Никола очень эмоциональный футболист. У него настроение может быстро меняться. Но на игре это не сказывается.

Напомним, 23-летний Влашич перешел в ЦСКА из «Эвертона» на правах аренды летом 2018 года. Следующим летом ЦСКА выкупил трансфер хорвата и подписал с ним контракт до конца сезона-2023/24.