Гладилин отреагировал на уход Слишковича из «Спартака»
Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на новость об уходе тренера Владимира Слишковича из клуба.
«В «Спартак» пришел новый тренер. Видимо, он сам рассчитывал тренировать. Ведь Слишкович провел хороший отрезок в концовке сезона, показал, что он в состоянии сам быть главным тренером. Раз принято такое решение, наверняка Станкович привезет свой тренерский штаб. Если Слишкович будет помогать Станковичу, то это хорошо, а если будет сидеть под ним и ждать, когда его уволят, то это плохо», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.
14 апреля 41-летний Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. При боснийце красно-белые одержали 5 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение.
В середине мая «Спартак» объявил о назначении серба Деяна Станковича на пост главного тренера команды.
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1
|Зенит
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|52-27
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2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
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3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
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4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
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5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
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6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
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7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
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8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
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9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
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10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
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11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
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12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
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13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
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14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
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16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
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Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
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Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
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ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
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Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
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Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|21
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Джон Кордоба
Краснодар
|15
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Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
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Максим Глушенков
Локомотив
|16
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Константин Тюкавин
Динамо
|9
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Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
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да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
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Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4