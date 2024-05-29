Хавбек «Краснодара» Сперцян: «Обидно упустить чемпионство, мы делали все, что в наших силах»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением об игре команды в завершившемся сезоне.

«Тяжело сказать об эмоциях, которые сейчас испытываю. Конечно, горжусь командой — мы впервые в истории завоевали серебро для клуба, это большое событие. Но обидно упустить чемпионство, мы делали все, что в наших силах, чтобы стать первыми», — цитирует Сперцяна «РБ Спорт».