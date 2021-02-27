Геркус заявил, что в «Зените» будет перестройка
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о проблемах «Зенита». По мнению функционера, клуб из Санкт-Петербурга ждет перестройка.
«Сейчас в Питере будет перестройка. Мы сейчас видели, что «Зенит» играет не по-чемпионски, — сказал Геркус в интервью «РБ Спорт». - Правда, это был Кубок, не показатель. У «Зенита» есть проблемы в защите, опорной зоне, справа, в нападении тоже не понятно, что будет с Азмуном, останется или нет, что будет с Дзюбой, будет ли он на том же уровне или будет слабеть. Все бывает, все мы люди.
Также есть вопрос о будущем тренера. Вот когда у «Зенита» будет такой сложный год, то можно будет прыгнуть на первую строчку, поэтому никогда нельзя сказать на сто процентов про чемпионство".
В настоящий момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ.?
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-gerkus-zenit-igraet-ne-po-chempionski-v-pitere-budet-perestrojka/
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