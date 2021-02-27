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Геркус заявил, что в «Зените» будет перестройка

15:46
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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о проблемах «Зенита». По мнению функционера, клуб из Санкт-Петербурга ждет перестройка.

«Сейчас в Питере будет перестройка. Мы сейчас видели, что «Зенит» играет не по-чемпионски, — сказал Геркус в интервью «РБ Спорт». - Правда, это был Кубок, не показатель. У «Зенита» есть проблемы в защите, опорной зоне, справа, в нападении тоже не понятно, что будет с Азмуном, останется или нет, что будет с Дзюбой, будет ли он на том же уровне или будет слабеть. Все бывает, все мы люди.

Также есть вопрос о будущем тренера. Вот когда у «Зенита» будет такой сложный год, то можно будет прыгнуть на первую строчку, поэтому никогда нельзя сказать на сто процентов про чемпионство".

В настоящий момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ.?

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-gerkus-zenit-igraet-ne-po-chempionski-v-pitere-budet-perestrojka/

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