Геркус заявил, что в «Зените» будет перестройка

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о проблемах «Зенита». По мнению функционера, клуб из Санкт-Петербурга ждет перестройка.

«Сейчас в Питере будет перестройка. Мы сейчас видели, что «Зенит» играет не по-чемпионски, — сказал Геркус в интервью «РБ Спорт». - Правда, это был Кубок, не показатель. У «Зенита» есть проблемы в защите, опорной зоне, справа, в нападении тоже не понятно, что будет с Азмуном, останется или нет, что будет с Дзюбой, будет ли он на том же уровне или будет слабеть. Все бывает, все мы люди.

Также есть вопрос о будущем тренера. Вот когда у «Зенита» будет такой сложный год, то можно будет прыгнуть на первую строчку, поэтому никогда нельзя сказать на сто процентов про чемпионство".

В настоящий момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ.?