Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:18

Газизов — о словах Кокорина про тюрьму: «Я такого от него никогда не слышал»

Газизов отреагировал на слова Кокорина о тюрьме
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Александр Кокорин.
Фото ФК «Фиорентина»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» высказался о словах российского форварда «Ариса» Александра Кокорина, который заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Мне такого Саша никогда не говорил. Я такого от него не слышал. Эти слова ведь могли быть вырваны из контекста. Мне бы не хотелось о них говорить», — сказал Газизов «СЭ».

Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.

Александр Кокорин принадлежит «Фиорентине», контракт рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermkat оценивает рыночную стоимость игрока в 800 тысяч евро.

Александр Кокорин во&nbsp;время интервью YouTube-каналу &laquo;Суперлига&raquo;. «Настоящий мужчина должен отсидеть в тюрьме». Все скандалы с участием Кокорина: от шампанского в Монте-Карло до драки в кафе

Александр Кокорин
Шамиль Газизов
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Третьяка заключили под стражу в СИЗО. Что это за Третьяк и какое отношение он имеет к хоккею
Актера Бориса Щербакова госпитализировали в Москве
В Казахстане вынесли на обсуждение проект о закрытии торгпредства в России
Береговая охрана Греции открыла огонь по турецкому катеру
Российский актер приехал в зону спецоперации добровольцем
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Камерунский форвард «Динамо» Нгамале пообещал за полтора года выучить русский язык
Нгамале верит, что «Динамо» способно стать чемпионом России в сезоне-2022/23
Карпин рассказал, звали ли его в «Спартак» в последние 9 лет, и ответил на вопрос, возможно ли его возвращение в будущем
Форвард «Динамо» Нгамале рассказал, как принял решение о переезде в Россию
«Звали в Германию и Францию. Выбрал Россию». Камерунец Нгамале — о «Динамо», чемпионате мира и фигурном катании
Карпин вспомнил, как его уволили из «Спартака» весной 2014 года: «Злиться зачем, если понимаешь, как это все работает?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камерунский форвард «Динамо» Нгамале пообещал за полтора года выучить русский язык
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости