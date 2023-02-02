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Камерунский форвард «Динамо» Нгамале пообещал за полтора года выучить русский язык

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Николя Муми Нгамале.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Камерунский нападающий московского «Динамо» Николя Муми Нгамале в интервью «СЭ» сообщил, что намерен выучить русский язык за полтора года пребывания в России. Нгамале перешел в «Динамо» 8 сентября 2022 года.

— Я сказал нашему защитнику Эли Дасе, что мне на это (выучить русский язык. — Прим. «СЭ») потребуется полтора года. Он ответил, что это просто невозможно, ха-ха. Мы ни на что не спорили, просто обсуждали этот момент. Очень важно общаться, нужно говорить с людьми на их языке, — сказал Нгамале.

Муми Нгамале. «Звали в Германию и Францию. Выбрал Россию». Камерунец Нгамале — о «Динамо», чемпионате мира и фигурном катании

Николя Муми Нгамале
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
2
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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Филипе Силва Малком

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