Камерунский форвард «Динамо» Нгамале пообещал за полтора года выучить русский язык

Камерунский нападающий московского «Динамо» Николя Муми Нгамале в интервью «СЭ» сообщил, что намерен выучить русский язык за полтора года пребывания в России. Нгамале перешел в «Динамо» 8 сентября 2022 года.

— Я сказал нашему защитнику Эли Дасе, что мне на это (выучить русский язык. — Прим. «СЭ») потребуется полтора года. Он ответил, что это просто невозможно, ха-ха. Мы ни на что не спорили, просто обсуждали этот момент. Очень важно общаться, нужно говорить с людьми на их языке, — сказал Нгамале.