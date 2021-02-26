Геркус рассказал, чего стоит ожидать от матча между «Локомотивом» и ЦСКА

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего дерби между «Локомотивом» и ЦСКА.

«Прогнозы на дерби — тема неблагодарная. Фаворитов в таких играх обычно нет. У обеих команд есть определенные проблемы с травмированными игроками. Если Локомотив сыграет аккуратно от обороны, как это было в ЛЧ, то вполне может и отобрать очки у ЦСКА».

Также Геркус отметил, как отсутствие Акинфеева и Дивеева может повлиять на игру.

«Дает ли их отсутствие преимущество «Локомотиву»? Точно так же как и отсутствие Миранчука, Баринова и Зе Луиша дают преимущество ЦСКА. Повторюсь, потери есть у обеих команд», — добавил Геркус «СЭ».

Матч между «Локомотивом» и ЦСКА в рамках 20-го тура ТИНЬКОФФ РПЛ пройдет в субботу, 27 февраля. Начало встречи — в 19:00 мск.