Геркус рассказал, чего стоит ожидать от матча между «Локомотивом» и ЦСКА
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего дерби между «Локомотивом» и ЦСКА.
«Прогнозы на дерби — тема неблагодарная. Фаворитов в таких играх обычно нет. У обеих команд есть определенные проблемы с травмированными игроками. Если Локомотив сыграет аккуратно от обороны, как это было в ЛЧ, то вполне может и отобрать очки у ЦСКА».
Также Геркус отметил, как отсутствие Акинфеева и Дивеева может повлиять на игру.
«Дает ли их отсутствие преимущество «Локомотиву»? Точно так же как и отсутствие Миранчука, Баринова и Зе Луиша дают преимущество ЦСКА. Повторюсь, потери есть у обеих команд», — добавил Геркус «СЭ».
Матч между «Локомотивом» и ЦСКА в рамках 20-го тура ТИНЬКОФФ РПЛ пройдет в субботу, 27 февраля. Начало встречи — в 19:00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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