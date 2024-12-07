«Зенит» — «Акрон»: тольяттинская команда обыгрывает питерцев по итогам первого тайма

«Акрон» ведет в счете после первого тайма матча 18-го тура РПЛ против «Зента» — 2:1.

В первые 45 минут игры у тольяттинской команды отличились Стефан Лончар и Артем Дзюба, который забил «Зениту» впервые после ухода из клуба в 2022 году. Автором единственного гола сине-бело-голубых стал Андрей Мостовой.

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Акрон».