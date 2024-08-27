Газизов пригласил Мажича в Дагестан: «Отвезем в горы, искупаем в море»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов пригласил в Дагестан руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Милорада Мажича.

«Мы ждем его в Дагестане, свозим в горы. У нас очень хороший регион. В лес? Нет. В горы обязательно. Искупаем его в море. Хотели бы его увидеть», — сказал Газизов журналистам.

Ранее махачкалинское «Динамо» на официальном сайте опубликовало открытое письмо, в котором раскритиковало работу судей в чемпионате России.