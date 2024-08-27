Канчельскис считает, что судейство в РПЛ не улучшится в ближайшие 10 лет

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис объяснил, с чем связаны судейские ошибки в РПЛ.

«Не удивляют судейские скандалы каждый сезон. Почему ошибки должны исчезнуть, если все те же судьи работают? Они не станут лучше по щелчку пальцев. Все дело в низкой квалификации арбитров. Когда это изменится? Судейство в РПЛ не станет лучше в ближайшие лет 10. Может, потом подрастут более квалифицированные судьи, но не факт», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

После шести туров лидером чемпионата России является «Локомотив», набравший 15 очков. На втором месте расположился «Зенит» с 14 баллами. Тройку сильнейших замыкает «Краснодар» (12 очков).