Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова, готорый «готов бросить перчатку» петербургскому клубу.

— Нет, он не шутит. Прошлый сезон у «Спартака» не получился, отрыв был большой. В этом сезоне есть возможность, чтобы задачи были выполнены. Кокорин укрепит и усилит позиции. Тедеско после определенного времени в России адаптировался, игроки входят в новый сезон с новыми целями. «Спартаку» абсолютно по силам бороться за путевку в Лигу чемпионов, — сказал Семак в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».