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«Газизов не шутит». Семак — о перчатке, которую «Спартак» решил бросить «Зениту»

01:00
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова, готорый «готов бросить перчатку» петербургскому клубу.

— Нет, он не шутит. Прошлый сезон у «Спартака» не получился, отрыв был большой. В этом сезоне есть возможность, чтобы задачи были выполнены. Кокорин укрепит и усилит позиции. Тедеско после определенного времени в России адаптировался, игроки входят в новый сезон с новыми целями. «Спартаку» абсолютно по силам бороться за путевку в Лигу чемпионов, — сказал Семак в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

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