«Газизов не шутит». Семак — о перчатке, которую «Спартак» решил бросить «Зениту»
01:00
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова, готорый «готов бросить перчатку» петербургскому клубу.
— Нет, он не шутит. Прошлый сезон у «Спартака» не получился, отрыв был большой. В этом сезоне есть возможность, чтобы задачи были выполнены. Кокорин укрепит и усилит позиции. Тедеско после определенного времени в России адаптировался, игроки входят в новый сезон с новыми целями. «Спартаку» абсолютно по силам бороться за путевку в Лигу чемпионов, — сказал Семак в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Опрос
проголосовало: 26945Все опросы
Как «Спартак» выступит в новом сезоне-2020/21?
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...