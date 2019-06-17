Футболисты "Уфы" проходят медосмотр. Команда вышла из отпуска

Сегодня, 17 июня, игроки "Уфы" проходят медицинское обследование в Москве, информирует официальный Твиттер команды.

Уфимцы начнут подготовку к сезону-2019/20 18 июня в Австрии, где проведут 2 учебно-тренировочных сбора. Вместе с основой будут готовиться несколько футболистов "Уфы-2".

В прошлом сезоне "Уфа" заняла 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Уфимцы в двухматчевом противостоянии обыграли "Томь" (2:1) за право участвовать в чемпионате России на следующий сезон.

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Сегодня наши футболисты проходят традиционное медицинское обследование в Москве.



Подготовку к новому сезону уфимцы начнут 18 июня в Австрии, где проведут 2 учебно-тренировочных сбора.



Вместе со всеми готовиться будут несколько футболистов «Уфы-2» pic.twitter.com/r5nO7pMWi1 — ФК УФА (@UfaFc) 17 июня 2019 г.

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