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Романцев поздравил бывшего партнера и ассистента по «Спартаку»

09:15
Георгий Ярцев (слева) и Олег Романцев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Георгий Ярцев (слева) и Олег Романцев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Сегодня Георгию Ярцеву исполняется 73 года. Олег Романцев через «СЭ» поздравляет легендарного игрока и тренера «Спартака».

«Дорогой, Георгий Александрович!

От всех наших спартаковских ветеранов поздравляю тебя с Днем рождения! Нам есть, что вспомнить. Это и радость побед, и тяжелые моменты неудач, которые мы пережили вместе, выступая под флагом страны и родного «Спартака». С гордостью вспоминаю, что во все эти времена нас объединяла дружба, умение идти вперед и огромная любовь к футболу. И еще болельщики, для которых мы играли и работали. От всех них тебе также низкий поклон. А еще от футболистов, которых ты воспитал и помог встать на ноги.

Большого здоровья тебе, Друг, и удачи!

Олег Романцев, которому выпало счастье играть и трудиться с тобой в нашем «Спартаке».

(Александр Львов)

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