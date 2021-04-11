Романцев поздравил бывшего партнера и ассистента по «Спартаку»
Сегодня Георгию Ярцеву исполняется 73 года. Олег Романцев через «СЭ» поздравляет легендарного игрока и тренера «Спартака».
«Дорогой, Георгий Александрович!
От всех наших спартаковских ветеранов поздравляю тебя с Днем рождения! Нам есть, что вспомнить. Это и радость побед, и тяжелые моменты неудач, которые мы пережили вместе, выступая под флагом страны и родного «Спартака». С гордостью вспоминаю, что во все эти времена нас объединяла дружба, умение идти вперед и огромная любовь к футболу. И еще болельщики, для которых мы играли и работали. От всех них тебе также низкий поклон. А еще от футболистов, которых ты воспитал и помог встать на ноги.
Большого здоровья тебе, Друг, и удачи!
Олег Романцев, которому выпало счастье играть и трудиться с тобой в нашем «Спартаке».
(Александр Львов)
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