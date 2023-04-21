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Илья Садыгов: «Ни один тренер не выпускал меня на поле из-за отца. Это бред»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Футболист «Химок» Илья Садыгов.
Илья Садыгов.
Фото Global Look Press

Форвард «Химок» Илья Садыгов в интервью «СЭ» рассказал, могли ли его ставить в состав из-за влияние его отца.

— Ни разу такого не было. Ни с одним тренером. У Черевченко, например, я вообще не играл. Но к нему тоже отношусь с большим уважением. Как минимум за то, что он мне дал возможность быть в этой команде: я тренировался, старался доказать свою состоятельность. Но на тот момент для меня сам факт нахождения в премьер-лиге, пусть и на скамейке, уже был частичной реализацией мечты.

— Спросим по-другому: что, если все, о чем говорят, действительно происходило? Просто ты об этом не знаешь, потому что отец тебе об этом не говорил?

— Получается, я тогда вообще ни о чем не знаю? Ха-ха! Если серьезно, ваши коллеги же недавно делали интервью с Гогниевым. Спартак Артурович сказал, что никто не влезал в состав и не говорил, кого выпускать на поле. Мне нечего добавить.

О'кей, даже если гипотетически представить и пофантазировать, что что-то такое существует... Смотрите, сейчас же пришел Андрей Викторович Талалаев. Получается, ему тоже должны были сказать? Тогда бы я вышел и сыграл 90 минут.

Ну это же бред!

Илья Садыгов. «Если Юран намекал на меня, пусть скажет это в лицо». Илья Садыгов — о влиянии отца, Гогниеве и хейте

— Не было желания сменить команду, чтобы избавиться от подобных разговоров?

— Есть только одна причина, чтобы сделать это: игровая практика. Уйду, если пойму: у меня вообще нет шансов пробиться в состав. А околофутбольные моменты точно не повод для такого шага.

Грубо говоря, если бы я не был тем, кем являюсь, меня бы воспринимали как обычного среднего футболиста. И вообще бы не вспоминали. Но людям интересны слухи и домыслы... О'кей, это их право. И их проблемы.

— Ты же понимаешь: пока ты в «Химках», разговоры про отца не прекратятся.

— Они не прекратятся никогда. Причем что бы я ни сделал на поле. Спокойно к этому отношусь.

В «Химках» футболист играет с лета 2021 года. В этом сезоне 22-летний форвард провел 16 матчей в РПЛ, отметившись 1 голом. «Химки» идут на 15-м месте турнирной таблице, набрав 13 очков в 23 матчах чемпионата России.

Спартак Гогниев
РПЛ
ФК Химки
Илья Садыгов
Туфан Садыгов
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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