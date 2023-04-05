Гогниев об игре Садыгова: «Если он усиливает нас в матче с «Зенитом», почему я не должен давать ему шанс?»
Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» оценил игру нападающего Ильи Садыгова.
— Какой потенциал у нападающего Ильи Садыгова?
— Это молодой футболист, перспективный. Сын нашего руководителя. У него есть огромное желание играть в футбол. Другое дело, что ему надо конкурировать с остальными. По самоотдаче к нему вообще никаких вопросов. На каждой тренировке выкладывается на 100 процентов. У парня правильное отношение к футболу.
— Садыгов-старший просил вас ставить своего сына в состав?
— Давайте так. У нас есть руководитель, который содержит ФК «Химки». Он платит зарплату. Серьезных задержек не было. Но Туфан Садыгов никогда не влезал в состав и не говорил, что вот этот футболист обязательно должен выйти на поле. Давайте проанализируем состав на последние четыре матча.
— Давайте.
— Против «Факела» Илья Садыгов остался в запасе. В матче с «Зенитом» вышел на поле при счете 0:2. Против «Ростова» он играл с первых минут, так как этого заслуживал, но мы заменили его еще в первом тайме, потому что остались вдесятером. До этого момента он отдал четыре точные передачи и выглядел весьма неплохо. Против «Краснодара» он вышел на замену уже при счете 0:5. Вот и все. Считаю, Илье приходится справляется с психологическим давлением в виду статуса его отца. Но почему я не должен давать ему шанса? Если он выходит против «Зенита» и усиливает игру? Почему все время обсуждают его? Вообще мы старались в «Химках» подтягивать молодежь. Того же Гошу Каргинова.
— Почему вы так эмоционально радовались голу Садыгова с пенальти в ворота «Динамо»? Ведь счет стал 1:6.
— Объясняю. Проиграть 0:6 или 1:6 — для меня как для тренера все-таки разные вещи. Но были и другие факторы. В перерыве меня спровоцировали в подтрибунном помещении. Второй тайм я уже смотрел из ложи. Рядом сидели динамовские болельщики. Нам забивали голы. А меня все время снимали на телефон. Люди уже забыли про футбол, а наблюдали только за моей реакцией, за моими эмоциями. Это очень неприятно, это реально напрягает. А твоя команда еще и пропускает один мяч за другим... Однако сработали замены. Выпустили Дулаева и Садыгова — забили один гол. Поэтому я так эмоционально и отреагировал.
— А вы считаете, что в перерыве того матча журналист Сергей Дурасов вас провоцировал? Вы же возмущались: мол, кто тебе подсказал такие вопросы задать...
— Я не знал, что нас снимали. Мы говорили с ним тет-а-тет. Но кто-то это почему-то заснял. Это неправильно. Мы все с ним прояснили. Просто сами вопросы были не о футболе. Это мне не понравилось. Нельзя никогда выносить сор из избы. То, что происходит внутри клуба, пусть там и останется. Это коллектив, это семья!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4