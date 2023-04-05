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Гогниев об игре Садыгова: «Если он усиливает нас в матче с «Зенитом», почему я не должен давать ему шанс?»

Экс-главный тренер «Химок» Гогниев оценил игру Ильи Садыгова
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футболист «Химок» Илья Садыгов.
Илья Садыгов.
Фото Global Look Press

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» оценил игру нападающего Ильи Садыгова.

— Какой потенциал у нападающего Ильи Садыгова?

— Это молодой футболист, перспективный. Сын нашего руководителя. У него есть огромное желание играть в футбол. Другое дело, что ему надо конкурировать с остальными. По самоотдаче к нему вообще никаких вопросов. На каждой тренировке выкладывается на 100 процентов. У парня правильное отношение к футболу.

— Садыгов-старший просил вас ставить своего сына в состав?

— Давайте так. У нас есть руководитель, который содержит ФК «Химки». Он платит зарплату. Серьезных задержек не было. Но Туфан Садыгов никогда не влезал в состав и не говорил, что вот этот футболист обязательно должен выйти на поле. Давайте проанализируем состав на последние четыре матча.

— Давайте.

— Против «Факела» Илья Садыгов остался в запасе. В матче с «Зенитом» вышел на поле при счете 0:2. Против «Ростова» он играл с первых минут, так как этого заслуживал, но мы заменили его еще в первом тайме, потому что остались вдесятером. До этого момента он отдал четыре точные передачи и выглядел весьма неплохо. Против «Краснодара» он вышел на замену уже при счете 0:5. Вот и все. Считаю, Илье приходится справляется с психологическим давлением в виду статуса его отца. Но почему я не должен давать ему шанса? Если он выходит против «Зенита» и усиливает игру? Почему все время обсуждают его? Вообще мы старались в «Химках» подтягивать молодежь. Того же Гошу Каргинова.

— Почему вы так эмоционально радовались голу Садыгова с пенальти в ворота «Динамо»? Ведь счет стал 1:6.

— Объясняю. Проиграть 0:6 или 1:6 — для меня как для тренера все-таки разные вещи. Но были и другие факторы. В перерыве меня спровоцировали в подтрибунном помещении. Второй тайм я уже смотрел из ложи. Рядом сидели динамовские болельщики. Нам забивали голы. А меня все время снимали на телефон. Люди уже забыли про футбол, а наблюдали только за моей реакцией, за моими эмоциями. Это очень неприятно, это реально напрягает. А твоя команда еще и пропускает один мяч за другим... Однако сработали замены. Выпустили Дулаева и Садыгова — забили один гол. Поэтому я так эмоционально и отреагировал.

— А вы считаете, что в перерыве того матча журналист Сергей Дурасов вас провоцировал? Вы же возмущались: мол, кто тебе подсказал такие вопросы задать...

— Я не знал, что нас снимали. Мы говорили с ним тет-а-тет. Но кто-то это почему-то заснял. Это неправильно. Мы все с ним прояснили. Просто сами вопросы были не о футболе. Это мне не понравилось. Нельзя никогда выносить сор из избы. То, что происходит внутри клуба, пусть там и останется. Это коллектив, это семья!

Спартак Гогниев. «По тактике никто «Химки» не переиграл. 0:5 от «Спартака»? Лучшим признали Селихова». Гогниев — о своей работе, «хороводах», Глушакове, Тихом

Спартак Гогниев
ФК Химки
Рашад Садыгов
8
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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