Федотов отреагировал на новость о личной заинтересованности в трансфере Сутормина

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о заинтересованности в приобретении вингера «Зенита» Алексея Сутормина.

«Первый раз слышу», — сказал Федотов «СЭ».

Ранее об интересе ЦСКА к защитнику «Зенита» Алексею Сутормину сообщил журналист Иван Карпов в телеграмм-канале «Инсайды от Карпа». Отмечалось, что в трансфеее заинтересован лично тренер армейцев Владимир Федотов.

В сезоне-2022/23 29-летний вингер сыграл 20 матчей за питерский клуб и не отличился результативными действиями.