Экс-защитник «Динамо» Уилкшир: «Не буду желать Станковичу успехов в «Спартаке»

Экс-защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир считает, что работа в «Спартаке» станет серьезной проверкой для Деяна Станковича.

«Сможет ли Станкович вернуть «Спартаку» былое величие? Он выигрывал чемпионаты в Сербии с «Црвеной Звездой» и в Венгрии с «Ференцварошем», это большие клубы, но эти лиги очень сильно отличаются от российской. Для Деяна работа в таком клубе будет серьезной проверкой и здесь все возможно. Но в «Спартаке» я не желаю Станковичу успехов, ха-ха», — сказал Уилкшир.

Станкович возглавил красно-белых в июне 2024 года. В 1-м туре сезона-2024/25 «Спартак» сыграет в гостях против «Оренбурга», игра пройдет 21 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.