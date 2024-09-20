Севикян — о возвращении в «Локомотив»: «Счастлив выступать за родную команду!»

Полузащитник «Локомотива» Эдгар Севикян прокомментировал корреспонденту «СЭ» свое возвращение в московскую команду.

«Очень рад вернуться в родной клуб. Приятные ощущения! Счастлив выступать за родную команду, в этой футболке», — сказал Севикян.

6 сентября «Локомотив» арендовал Севикяна у «Ференцвароша» с правом выкупа. Футболист выступал за венгерский клуб с января. 23-летний полузащитник в 17 матчах забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.