«Локомотив» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Локомотив» и «Зенит» проведут матч 23-го тура чемпионата России в субботу, 5 апреля. Игра на «РЖД Арене» в Москве начинается в 17.30 по московскому времени.

Трансляция центрального матча дня организована на каналах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир на федеральном канале стартует в 17.00, за полчаса до стартового свистка. Кроме того, смотреть игру из телеэфира «Матч ТВ» можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в Черкизове. Ключевые события и результат игры «Локомотив» — «Зенит» можно также отслеживать в нашем матч-центре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

05 апреля 2025, 17:30. РЖД Арена (Москва)

В предыдущем туре «Локомотив» уступил «Крыльям Советов» (1:5), а «Зенит» — обыграл «Рубин». Игра соперников в первом круге в Санкт-Петербурге завершилась вничью (1:1).