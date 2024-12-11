Макгиди — о премиальных в Спартаке: «Челоянц принес сумку, набитую деньгами, и бросил ее на стол»

Бывший футболист «Спартака» Эйден Макгиди в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о премиальных в клубе.

— Какими были самые большие премиальные за победу?

— Помню, мистер Челоянц приходил в раздевалку дважды. Первый раз — когда мы стали вторыми, обыграв «Зенит» на выезде. Тогда еще победный гол забил Кариока. Второй — после победы над «Локомотивом». Он пришел с сумкой, набитой деньгами, и бросил ее на стол. Комбаровы начали делить премиальные.

Если честно, не знаю, можно ли говорить об этом. Однажды, будучи игроком «Спартака», я дал интервью одному британскому журналисту, где рассказал о размере премиальных. Вы же помните Романа Асхабадзе?

— Конечно.

— Когда я приходил в клуб, он был переводчиком, а потом стал генеральным директором. Я рассказал о том, как все было, думая, что это нормальная практика. Но в день выхода материала Асхабадзе позвонил мне и сказал, что Федун разорвет со мной контракт, если эти слова не будут удалены. Якобы из-за того, что кто-то дал деньги в раздевалке, могли возникнуть проблемы с налоговыми органами, с государством... Тогда я сразу же позвонил журналисту, и материал убрали.

— Сегодня можно спокойно говорить об этом.

— Знаю, но не хочется нажить себе врагов в России.

— Так что с премиальными?

— Не помню точно, каким был размер самых больших выплат, но такое происходило редко. После больших побед Федун говорил: «Я счастлив. Ребята, для вас есть дополнительный бонус лично от меня. Спасибо вам!» И мы все тоже были счастливы!

С августа 2010 по январь 2014 года Макгиди играл за «Спартак». Он провел за красно-белых 93 матча, забил 13 голов и сделал 28 результативных передач.