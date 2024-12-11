Отец Кокшарова: «У нас нет мыслей об уходе из «Краснодара»

Эдуард Кокшаров, отец нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова, прокомментировал информацию о возможном уходе 20-летнего футболиста из краснодарской команды.

«Я не знаю про интерес от других клубов к сыну. Тоже видел эти новости в СМИ. У нас нет мыслей об уходе из «Краснодара». У Александра есть действующий контракт с клубом. Если они хотят отдать его в аренду, то мы будем разговаривать. Пока никаких разговоров не было. Они сезон закончили и разъехались, от клуба я не обладаю информацией», — цитирует Metaratings.ru Кокшарова.

Кокшаров является воспитанником академии «Краснодара» и играет в основном составе команды с 2022 года.