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Сегодня, 09:14

Гершкович: «Зенит» попал в ситуацию, в которой раньше никогда не бывал»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал результаты «Зенита» в первой части сезона РПЛ.

«Зенит», я считаю, попал в ситуацию, в которой раньше никогда не бывал. Питерцы перебрали с количеством игроков высокого уровня. Семак пытался каким-то образом справляться с этим. Никого особого обидеть нельзя, все должны играть, но всех одновременно не уместишь на поле. Из-за этого варьировался состав, менялась тактика. По ходу пьесы недовольные всё-таки появлялись, внутри коллектива наверняка царила нервозная обстановка. Они все хорошие и умелые футболисты, но психологический фон, в котором «Зенит» выходил на последние матчи, был не совсем комфортным и для игроков, и для тренерского штаба», — цитирует Гершковича «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» (39 очков) ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда Сергея Семака по дополнительным показателям уступает «Краснодару».

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Михаил Гершкович
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
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Манфред Угальде

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Алексей Батраков

Локомотив

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Бителло

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Маркус Вендел

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

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