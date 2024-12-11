Гершкович: «Зенит» попал в ситуацию, в которой раньше никогда не бывал»

Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал результаты «Зенита» в первой части сезона РПЛ.

«Зенит», я считаю, попал в ситуацию, в которой раньше никогда не бывал. Питерцы перебрали с количеством игроков высокого уровня. Семак пытался каким-то образом справляться с этим. Никого особого обидеть нельзя, все должны играть, но всех одновременно не уместишь на поле. Из-за этого варьировался состав, менялась тактика. По ходу пьесы недовольные всё-таки появлялись, внутри коллектива наверняка царила нервозная обстановка. Они все хорошие и умелые футболисты, но психологический фон, в котором «Зенит» выходил на последние матчи, был не совсем комфортным и для игроков, и для тренерского штаба», — цитирует Гершковича «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» (39 очков) ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда Сергея Семака по дополнительным показателям уступает «Краснодару».