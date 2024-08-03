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Сегодня, 10:57

Иван Тимошенко: «Болельщики «Акрона» точно создадут в Самаре домашнюю атмосферу»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Акрона» Иван Тимошенко поделился ожиданиями от первого домашнего для команды матча в РПЛ с московским «Динамо».

«Личный стадион хотели бы иметь, — цитирует Тимошенко ТАСС. — Но сейчас будем играть в Самаре на прекрасной арене, построенной к чемпионату мира. Думаю, наши болельщики обязательно приедут поддержать нас и будут стараться помочь нам победить. Первая игра у нас 3 августа против «Динамо», там все будет понятно. Наши болельщики приезжают на каждый матч, поэтому в Самаре они точно создадут домашнюю атмосферу, чтобы мы чувствовали себя как дома».

Первые две игры РПЛ тольяттинская команда провела на выезде в Москве с «Локомотивом» (2:3) и Воронеже с «Факелом» (2:0). В третьем туре «Акрон» впервые проведет домашний матч — против «Динамо». Команда будет проводить матчи не в Тольятти, а в Самаре, поскольку у тольяттинского клуба нет собственного стадиона с соответствующими для РПЛ категориями.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Акрон
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
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 - : -
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