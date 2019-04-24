Главный врач "Зенита" Михаил Гришин остался недоволен итогами осмотра нападающего Александра Кокорина, который находится в СИЗО. Об этом сообщил представитель администрации изолятора. По его словам футболисту назначены физиотерапевтические процедуры и упражнения.

– Врач осмотрел, в целом оценил состояние футболиста как удовлетворительное, – цитирует представителя администрации изолятора "Московский комсомолец". - Но он опасается, что на фоне отсутствия физических нагрузок наступает растренированность и атрофия тех мышц, которые были задействованы для профессиональной игры в футбол. Если так пойдет и дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться в строй. Потому врач дал ему комплекс спортивных упражнений, которые Кокорин сможет выполнять в условиях ограниченного пространства камеры. Он попросил нас чаще выводить футболиста в спортзал.

Что касается ноги, то доктор "Зенита" назначил ряд физиотерапевтических процедур. Проблема в том, что часть этих процедур мы и раньше проводили и отменили их после того, как были обнародованы заявления, что во время них "сожгли" Кокорину ногу.