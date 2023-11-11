ЭСК признала, что арбитр Безбородов ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Сочи»
Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС вынесла вердикт по решениям бригады арбитров в матче 14-го тура РПЛ «Сочи» — «Динамо».
ЭСК посчитала ошибочными действия арбитра Владислава Безбородова в эпизоде с назначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Динамо» на 36-й минуте матча, мотивировав решение тем, что действия защитника"Динамо" Элиэзера Дасы в единоборстве за мяч с форвардом «Сочи» Лукой Джорджевичем в собственной штрафной площади, не являлись очевидным нарушением правил, так как незначительный контакт без дополнительного усилия со стороны защитника при его естественном беговом движении, который смотрел на мяч в данной ситуации, с ногой нападающего, преувеличившего последствия этого контакта, имел случайный характер, и у игрока обороны не было умысла совершить этот контакт.
Также комиссия признала правильным неназначение 11-метрового штрафного удара в ворота «Сочи» на 71-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов в единоборстве за верховой мяч с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным, по мнению всех членов комиссии, не нарушал правила игры, так как незначительный контакт с голеностопом соперника при приземлении данного игрока после выпрыгивания вверх при попытке сыграть в мяч имел случайный характер.
Помимо этого, ЭСК признала верным неназначение 11-метрового в ворота команды «Динамо» на 93-й минуте матча. Комиссия мотивировала решение тем, что в данном моменте не усматривается факт очевидного нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды «Динамо» Даниила Лесового в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Сочи» Георгием Мелкадзе.
Комиссия посчитала ошибочными действия Безбородова на 90+6-й минуте встречи, когда он вынес второе предупреждение в матче и удалил с поля игрока команды «Сочи» Марсело на 96-й минуте матча. По мнению всех членов ЭСК, действия игрока «Сочи» Марсело, совершившего незначительный контакт руками с головой форварда «Динамо» Константина Тюкавина в единоборстве с ним за верховой мяч, не являлись основанием для наказания игрока желтой карточкой, поскольку футболист сочинцев не использовал руку в качестве инструмента для атаки противника.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3