ЭСК признала, что арбитр Безбородов ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Сочи»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС вынесла вердикт по решениям бригады арбитров в матче 14-го тура РПЛ «Сочи» — «Динамо».

ЭСК посчитала ошибочными действия арбитра Владислава Безбородова в эпизоде с назначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Динамо» на 36-й минуте матча, мотивировав решение тем, что действия защитника"Динамо" Элиэзера Дасы в единоборстве за мяч с форвардом «Сочи» Лукой Джорджевичем в собственной штрафной площади, не являлись очевидным нарушением правил, так как незначительный контакт без дополнительного усилия со стороны защитника при его естественном беговом движении, который смотрел на мяч в данной ситуации, с ногой нападающего, преувеличившего последствия этого контакта, имел случайный характер, и у игрока обороны не было умысла совершить этот контакт.

Также комиссия признала правильным неназначение 11-метрового штрафного удара в ворота «Сочи» на 71-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов в единоборстве за верховой мяч с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным, по мнению всех членов комиссии, не нарушал правила игры, так как незначительный контакт с голеностопом соперника при приземлении данного игрока после выпрыгивания вверх при попытке сыграть в мяч имел случайный характер.

Помимо этого, ЭСК признала верным неназначение 11-метрового в ворота команды «Динамо» на 93-й минуте матча. Комиссия мотивировала решение тем, что в данном моменте не усматривается факт очевидного нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды «Динамо» Даниила Лесового в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Сочи» Георгием Мелкадзе.

Комиссия посчитала ошибочными действия Безбородова на 90+6-й минуте встречи, когда он вынес второе предупреждение в матче и удалил с поля игрока команды «Сочи» Марсело на 96-й минуте матча. По мнению всех членов ЭСК, действия игрока «Сочи» Марсело, совершившего незначительный контакт руками с головой форварда «Динамо» Константина Тюкавина в единоборстве с ним за верховой мяч, не являлись основанием для наказания игрока желтой карточкой, поскольку футболист сочинцев не использовал руку в качестве инструмента для атаки противника.