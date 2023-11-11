Боярский считает, что «Краснодар» не сможет выиграть у «Зенита» в Санкт-Петербурге

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Краснодаром».

«Я думаю, что будет очень интересная игра. Для «Зенита» это принципиальный матч, сегодня нужно обязательно выиграть. «Краснодар» — замечательная команда и окажет достойное сопротивление в гостях, но у питерцев такой настрой, что они готовы выиграть.



Сергеев и Кассьерра сегодня должны сделать свое дело. Я думаю, тренерский штаб подготовил команду серьезным образом. Пожалуй, это один из самых важных матчей в этом сезоне. «Быки» в этом сезоне молодцы, но на нашем поле они выиграть не смогут. У нас есть еще двенадцатый игрок — болельщики.



Уход лидеров — это всегда сюрприз для команды. Перед сезоном ушли Кузяев и Малком, но тренерский штаб и команда справились с этим сюрпризом. «Зенит», скорее всего, опять выиграет «золото». Если не выиграют, это не будет провалом или трагедией», — цитирует Боярского Metaratings.ru.

«Зенит» примет «Краснодар» на «Газпром Арене» в субботу, 11 ноября. Начало матча — в 19:30 (мск).

Сине-бело-голубые занимают второе место в чемпионате России, набрав 29 очков в 14 матчах. «Краснодар» лидирует в таблице с 31 очком.