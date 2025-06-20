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Мещанский суд 21 июня изберет меру пресечения совладельцу «Торпедо» Соболеву

Сергей Ярошенко

Адвокат Александр Добровинский рассказал, когда станет известна мера пресечения для совладельца «Торпедо» Леонида Соболева.

«Мещанский суд Москвы изберет меру пресечения Соболеву завтра в 10:00 мск», — цитирует адвоката ТАСС.

Добровинский предположил, что следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее издание «РБК-Спорт» сообщило, что 19 июня в офисах и по месту жительства Соболева и Скородумова прошли обыски. Совладельца «Торпедо» и директора клуба подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу клуба. Уголовное дело заведено по ст. 184 ч. 2 УК РФ, по которой максимальное наказание составляет 7 лет лишения свободы.

Соболев стал совладельцем «Торпедо» в 2024 году. По итогам сезона-2024/25 команда заняла второе место в первой лиге и вышла в РПЛ.

Источник: ТАСС
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РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Леонид Соболев
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1
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
2
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
3
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
4
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
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