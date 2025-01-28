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Сегодня, 17:30

Кобелев согласен со словами Кокорина о падении уровня РПЛ

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Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, заявившего, что РПЛ с 2019 года является «говном».

«Слова других людей я не комментирую, потому что каждый человек имеет право на голос и говорит то, что считает нужным. Если вы возьмете в интернете мои слова, то я говорил об уровне уже давно. Согласен ли я с тем, что уровень РПЛ падает с 2019 года? Да, я уверен в этом. Я заявлял об этом раньше. Мы сейчас говорим о футболе, а не придираемся к каким-то словам, поэтому, конечно, уровень падает, и он падает серьезно», — сказал Кобелев «СЭ».

Александр Кокорин выступает за кипрский «Арис «с 2022 года. В текущем сезоне российский нападающий провел за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 5 голевых передач.

(Александр Абустин)

Александр Кокорин
Андрей Кобелев (футбол)
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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