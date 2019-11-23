Егор Бабурин: «Что мог после матча сказать Карпин, когда мы проиграли не «Динамо», а судье?»

Вратарь «Ростова» Егор Бабурин после поражения от «Динамо» (1:2) в матче 17-го тура чемпионата России отметил, что после такого матча у болельщиков или тренера не может быть претензий к команде.

— Игра получилась невзрачная. Согласны?

— Мы забили отличный мяч, потом играли отрывками: то соперник владел мячом, то наша команда. Но мы создавали моменты. Да, получили пенальти в свои ворота, пусть будет. Поле было тяжелое, поэтому игрокам требовалось больше времени после приема мяча для принятия решений. Поэтому были неточные передачи. Но я не могу сказать, что кто-то заслужил по игре победу или поражение. Конечно, нам не хочется проигрывать, но я не думаю, что у наших болельщиков или тренера есть к нам претензии по игре и отношению к делу.

— Вы долго ждали решения в моменте со вторым пенальти в ваши ворота...

— Даже замерзли уже.

— Думали, что его скорее не будет?

— Уже было понятно, что пенальти будет. В такие моменты всегда чувствуешь.

— В том моменте вы прыгнули в тот угол, куда Филипп пробил первый раз?

— Это уже не важно. Всегда, когда игрок бьет второй пенальти в матче и ему тяжело, и вратарю. Я не угадал, что он поменяет направление удара.

— Что сказал Карпин в раздевалке поле матча?

— Сказал, что мы — молодцы. А что сказать после матча, в котором мы проигрываем не «Динамо», а судьям? (Елена Григорьевская)