Эдуардо Докампо: «Если вы говорите только о грузинах, значит, нам в следующем сезоне нужно купить 20 грузин»

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо подвел итоги матча 11-го тура чемпионата России с «Уфой» (0:0).

— Думаю, сегодня мы владели преимуществом во всех компонентах игры, но не смогли забить гол. Все остальное было в нашу пользу. Понятно, что могли пропустить со штрафного в концовке, но было бы несправедливо, — приводит слова тренера официальный сайт казанцев.

— В шести матчах подряд у «Рубина» всего два забитых гола. В чем причина такой слабой реализации в этот отрезок сезона?

— Если взять сегодняшнюю игру, у нас было все, чтобы забить гол, но не забили. Было очень много подач с флангов, несколько опасных моментов. Но надо учитывать, что «Уфа» очень хорошо оборонялась.

— Вы говорите, что были моменты. Мы насчитали два момента, которые можно считать голевыми. Согласны с этим?

— Был удар головой Подберезкина, удар Кварацхелии и удар Кьяртанссона. Понятно, что удар Квары получился высокого над воротами, как в регби, но я считаю это был хороший момент. Если бы попал в створ, мог быть гол. Но не будем спорить сейчас: два или три разница небольшая, если мы не забили.

— Маркова заменили, когда он держался за заднюю поверхность бедра. Понятно, насколько он выбыл?

— Думаю, что был удар соперника. Завтра посмотрим, надеюсь, что несерьезно.

— Почему так резко потеряли место в основе грузинские игроки?

— Если вы в курсе, Давиташвили приехал из сборной с травмой. Что касается Кварацхелии, то у нас есть и другие игроки, которые работают не хуже, чем он в определенных моментах. Он играл в Кубке в Москве, он получает игровое время. Он очень хороший игрок, но вы его убиваете таким повышенным вниманием. Он молодой и очень талантливый. Что будет думать молодой игрок, который слышит от СМИ только о том, что он должен играть? Вы хотите, чтобы он играл здесь долго и хорошо? Я бы хотел, чтобы он играл здесь долго. Повторюсь, он очень талантливый. Но если мы его не будем беречь, мы его потеряем. Сколько было случаев, когда молодой игрок был сначала «бомбой», а потом терялся из виду? Сколько вы таких знаете? Много. Если вы говорите только о грузинах, значит, нам в следующем сезоне нужно купить 20 грузин, и тогда вопросов по этому поводу не будет. У нас есть очень хорошие игроки: Подберезкин, Игорь Коновалов, не хочу всех перечислять, все заслуживают уважения и хвалы. Давайте вместе с вами сохраним молодых игроков, а когда им будет 24-25, тогда будем говорить о них.

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