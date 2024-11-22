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Сегодня, 22:21

Дзюба: «Даку сегодня сильнее Ибрагимовича и Роналду

Руслан Минаев
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Артем Дзюба.
Фото ФК Акрон

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал игру форварда «Рубина» Мирлинда Даку в матче 16-го тура РПЛ. Албанец оформил дубль, а казанцы выиграли со счетом 3:0.

«Даку сегодня сильнее Ибрагимовича и Криштиану», — цитирует Дзюбу matchtv.ru.

43-летний швед Златан Ибрагимович завершил карьеру в 2023 году. 39-летний португалец Криштиану Роналду в этом сезоне забил 11 голов в 16 матчах за «Аль-Наср».

На счтеу 26-летнего Даку в этом сезоне 8 мячей и 4 голевых паса в 16 матчах за «Рубин».

Источник: matchtv.ru
Артем Дзюба
Златан Ибрагимович
Криштиану Роналду
РПЛ
ФК Акрон
ФК Рубин (Казань)
Мирлинд Даку
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
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