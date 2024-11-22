Дзюба: «Даку сегодня сильнее Ибрагимовича и Роналду

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал игру форварда «Рубина» Мирлинда Даку в матче 16-го тура РПЛ. Албанец оформил дубль, а казанцы выиграли со счетом 3:0.

«Даку сегодня сильнее Ибрагимовича и Криштиану», — цитирует Дзюбу matchtv.ru.

43-летний швед Златан Ибрагимович завершил карьеру в 2023 году. 39-летний португалец Криштиану Роналду в этом сезоне забил 11 голов в 16 матчах за «Аль-Наср».

На счтеу 26-летнего Даку в этом сезоне 8 мячей и 4 голевых паса в 16 матчах за «Рубин».