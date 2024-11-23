Глейзер: «Цель «Пари НН» — обеспечить себе спокойную концовку сезона без борьбы за выживание»

Полузащитник «Пари НН» Дан Глейзер подвел итоги первого круга РПЛ для нижегородской команды.

«Как бы оценил первую часть сезона для «Пари НН»? Были как хорошие игры, так и плохие, но нам точно нужно набирать больше очков. Все-таки на сегодняшний день мы всего в нескольких очках от зоны вылета и стыковых матчей. Цель команды — обеспечить себе спокойную концовку сезона без борьбы за выживание. Думаю, мы точно способны выступить лучше во второй части сезона», — цитирует Legalbet Глейзера.

После 15 туров «Пари НН» набрал 15 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.