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Глейзер: «Цель «Пари НН» — обеспечить себе спокойную концовку сезона без борьбы за выживание»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Дан Глейзер подвел итоги первого круга РПЛ для нижегородской команды.

«Как бы оценил первую часть сезона для «Пари НН»? Были как хорошие игры, так и плохие, но нам точно нужно набирать больше очков. Все-таки на сегодняшний день мы всего в нескольких очках от зоны вылета и стыковых матчей. Цель команды — обеспечить себе спокойную концовку сезона без борьбы за выживание. Думаю, мы точно способны выступить лучше во второй части сезона», — цитирует Legalbet Глейзера.

После 15 туров «Пари НН» набрал 15 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Дан Леон Глейзер
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3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
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 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
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10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
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