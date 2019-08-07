Дзюба - лучший игрок "Зенита" в июле

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба был выбран болельщиками лучшим игроком команды в июле, сообщается на официальном сайте клуба.

Дзюба набрал 38,8 процентов всех голосов. Второе место занял форвард Сердар Азмун (31,42 процента), а третье – еще один нападающий Себастьян Дриусси (12,6%). В 4 матчах чемпионата страны победитель голосования забил два гола и отдал две результативные передачи.

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