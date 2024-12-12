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Сегодня, 09:15

Кордоба — об отставке Ивича: «Было два варианта: все бросить или продолжить бороться за чемпионство. Мы выбрали второе»

Кордоба рассказал, как игроки «Краснодара» отреагировали на отставку Ивича
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» рассказал, как команда отреагировала на отставку тренера «быков» Владимира Ивича.

— Черников говорил, что у команды был шок после отставки тренера Владимира Ивича. Как эти события переживали вы?

— Конечно, это стало для нас сюрпризом. Но было всего два варианта: все бросить и упасть или продолжить бороться за чемпионство. Мы выбрали второе.

— Мурад Мусаев сильно поменял вашу игру?

— Не могу рассуждать в таком ключе о ком-то из двух тренеров. С Ивичем мы проделали огромную работу, с Мусаевым у нас также все хорошо. Нужно просто продолжать начатое и делать все с удовольствием.

— Ивича тепло провожали — болельщики на матче с «Локо» даже посвятили ему баннер.

— Это человек, который дал мне поверить в себя. Я благодарен за возможность поработать с ним. С Мусаевым у нас тоже хорошие отношения, между нами есть доверие. С этим позитивным отношением мы вместе идем вперед.

Нападающий &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба. «Особенно расстроился, когда увидел, как именно «Зенит» забил золотой гол». Интервью Кордобы

47-летний сербский специалист покинул «Краснодар» в марте этого года. Ивич тренировал «быков» с января 2023 года. Вместо него команду возглавил Мурад Мусаев, с которым «Краснодар» финишировал на втором месте в РПЛ.

Джон Кордоба
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
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Зенит

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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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