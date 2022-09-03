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Дзагоев: «Имя Слуцкого сыграло большую роль в моем переходе в «Рубин»

Дзагоев рассказал, что повлияло на его переход в «Рубин»
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Полузащитник Алан Дзагоев прокомментировал свой переход в «Рубин» и рассказал, какого из РПЛ перейти в Первую лигу. Игроком казанцев футболист стал 2 сентября.

— Да все отлично. Тренер мне знакомый. Попрощались мы ненадолго, и судьба нас снова свела. База хорошая, поля хорошие — все отлично, меня все устраивает. Готов к бою, начал уже тренироваться с командой, провел три тренировки, до этого сам работал индивидуально, так что полностью готов к игре.

— Когда возник вариант с «Рубином»? Долго ли размышлял?

— Да у нас все быстро случилось. Леонид Викторович позвонил, все обозначил, буквально за три дня все решилось. Никаких долгих раздумий не было.

— Ты титулованный футболист. Каково это переходить в команду Первой лиги?

— На самом деле очень важно, что Леонид Викторович является тренером «Рубина». Конечно, его имя для меня сыграло большую роль в переходе. А то, что это Первая лига, ничего страшного. Есть поставленная задача, Леонид Викторович мне о ней рассказал, я собираюсь помочь, вот и все.

Дзагоев играл за армейцев с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник трижды выигрывал чемпионат России, а также по четыре раза — Кубок и Суперкубок страны.

После 7 туров Первой лиги «Рубин» набрал 12 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Интер

ТБ 2.5

28%

1.94

Обе забьют - да

25%

1.76

Ф2(0)

16%

1.88
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Арсенал

Обе забьют - да

21%

1.61

Х2

19%

1.52

ТБ 2.5

17%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

25%

1.96

ТБ 2.5

24%

1.73

Удаление - да

13%

2.75
Алан Дзагоев
ФК Рубин (Казань)
0
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 17-2 17
2
 Спартак 7 5 1 1 18-5 16
3
 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
4
 Краснодар 7 4 2 1 15-8 14
5
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
6
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
7
 Ростов 7 3 4 0 12-9 13
8
 Локомотив 7 2 3 2 12-13 9
9
 Кр. Советов 7 2 3 2 9-11 9
10
 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
11
 Химки 7 2 1 4 9-13 7
12
 Оренбург 7 2 0 5 9-17 6
13
 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
14
 Факел 7 0 4 3 9-16 4
15
 Торпедо 7 0 1 6 4-18 1
16
 Урал 7 0 1 6 1-15 1
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Оренбург – Химки
 - : -
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 - : -
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 - : -
3.09 20:30
Динамо – Урал
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4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Артем Макарчук

Артем Макарчук

Сочи

 3
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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Илья Кутепов

Торпедо М

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