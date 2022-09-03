Дзагоев: «Имя Слуцкого сыграло большую роль в моем переходе в «Рубин»

Дзагоев рассказал, что повлияло на его переход в «Рубин»

Полузащитник Алан Дзагоев прокомментировал свой переход в «Рубин» и рассказал, какого из РПЛ перейти в Первую лигу. Игроком казанцев футболист стал 2 сентября.

— Да все отлично. Тренер мне знакомый. Попрощались мы ненадолго, и судьба нас снова свела. База хорошая, поля хорошие — все отлично, меня все устраивает. Готов к бою, начал уже тренироваться с командой, провел три тренировки, до этого сам работал индивидуально, так что полностью готов к игре.

— Когда возник вариант с «Рубином»? Долго ли размышлял?

— Да у нас все быстро случилось. Леонид Викторович позвонил, все обозначил, буквально за три дня все решилось. Никаких долгих раздумий не было.

— Ты титулованный футболист. Каково это переходить в команду Первой лиги?

— На самом деле очень важно, что Леонид Викторович является тренером «Рубина». Конечно, его имя для меня сыграло большую роль в переходе. А то, что это Первая лига, ничего страшного. Есть поставленная задача, Леонид Викторович мне о ней рассказал, я собираюсь помочь, вот и все.

Дзагоев играл за армейцев с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник трижды выигрывал чемпионат России, а также по четыре раза — Кубок и Суперкубок страны.