"Домой вас ждем!" Трогательный проход Кокорина и Мамаева

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев прошли в зал Пресненского районного суда Москвы в сопровождении полицейского конвоя. Публика, присутствовавшая в коридоре, подбодрила футболистов.

- Домой вас ждем! - крикнули в толпе.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Сначала они были помещены под стражу в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря, затем срок ареста был продлен до 8 февраля, а потом – до 8 апреля. Апелляции обвиняемых ни разу не были удовлетворены.

Отпустят ли Кокорина и Мамаева? Live!