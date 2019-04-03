"Домой вас ждем!" Трогательный проход Кокорина и Мамаева

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев прошли в зал Пресненского районного суда Москвы в сопровождении полицейского конвоя. Публика, присутствовавшая в коридоре, подбодрила футболистов.
- Домой вас ждем! - крикнули в толпе.
#КокоринМамаев "Домой вас ждем!"– СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 3 апреля 2019 г.
Трогательный проход футболистов pic.twitter.com/JrHHlVUcZB
Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
Сначала они были помещены под стражу в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря, затем срок ареста был продлен до 8 февраля, а потом – до 8 апреля. Апелляции обвиняемых ни разу не были удовлетворены.