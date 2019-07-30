"До свидания". Егоров не стал смотреть еще один повтор момента с падением Зобнина

Глава ДСИ Александр Егоров считает, что в матче 3-го тура РПЛ "Тамбов" – "Спартак" (2:0), когда в штрафной хозяев в борьбе с двумя соперниками упал Роман Зобнин, не было нарушения правил, и арбитр Михаил Вилков не ошибся, не назначив пенальти в пользу красно-белых.

Когда один из журналистов предложил посмотреть повтор с другого ракурса, пресс-конференция уже окончилась, и Егоров сказал "до свидания". (Юлия Яковлева)

Арбитр Вилков ошибся, не назначив пенальти в пользу "Спартака" в игре с "Тамбовом"

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