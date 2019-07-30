Арбитр Вилков ошибся, не назначив пенальти в пользу "Спартака" в игре с "Тамбовом"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал о спорных эпизодах матча 3-го тура РПЛ "Тамбов" – "Спартак" (2:0). Главным арбитром встречи был Михаил Вилков.

– Правильно ли не назначен пенальти на 25-й минуте, когда произошел контакт мяча с рукой Килина, закрывавшего лицо?

– Момент очень много обсуждался. Мнение департамента однозначно – фол и желтая карточка. А трактовка того, что рука не увеличила объем, здесь не применяется, так как было явное движение руки к мячу.

– Во втором тайме в штрафной хозяев в борьбе с двумя соперниками упал Зобнин. Вилков ошибся, не назначив пенальти в пользу "Спартака"?

– Мнение департамента – арбитр абсолютно правильно трактовал игру. Первым в мяч играл футболист "Тамбова". Это был не толчок Зобнина, а нормальный физический контакт. (Юлия Яковлева)​

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