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Сегодня, 11:08

Дмитрий Тихий заявил, что игроки «Зенита» превосходят остальных

Виктория Кравченко
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Защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий поделился мнением о старте «Зенита» в новом сезоне РПЛ.

— «Зенит» снова станет чемпионом? Или будет борьба в этом сезоне?

— Опять же, после двух туров сложно говорить.

— Все говорят после двух матчей «Зенита», что они станут чемпионами. Они по 4 гола закидывают.

— Слушайте, если говорить о квалификации футболистов «Зенита», они же не просто так стоят по 20 миллионов евро. Конечно, они превосходят остальных, но иногда бывает так, что порядок бьет класс. Поэтому будем надеяться, что кто-то составит им конкуренцию, — цитирует Тихого «РБ Спорт».

За два тура сине-бело-голубые забили 8 мячей и ни разу не пропустили. У команды две победы в первых двух турах РПЛ.

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
Дмитрий Тихий
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
6
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
7
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
8
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
9
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
10
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
12
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
13
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 0 : 3
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 3 : 1
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 0 : 4
27.07 20:00
Факел – Акрон
 0 : 2
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
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Максим Глушенков

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 3
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 2
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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