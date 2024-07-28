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Сегодня, 11:29

Лунев: «Пожал бы руку Александру Медведеву. Все было в прошлом. С «Зенитом» сейчас хорошие отношения»

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Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев рассказал «СЭ», в каких сейчас отношениях с «Зенитом».

Ранее у питерцев была задолженность перед голкипером в сезоне-2020/21. В июле 2022 года Лунев через СМИ обратился к председателю правления ОАО «Газпром» Алексею Миллеру по вопросу о невыплате премиальных за победы в составе клуба из Санкт-Петербурга.

«С «Зенитом» сейчас хорошие отношения. Пожал бы руку Александру Медведеву при встрече? Конечно! Почему нет? Все было в прошлом», — сказал Лунев «СЭ».

Лунев выступал за «Зенит» с января 2017 года, в составе команды он трижды стал чемпионом России и один раз выиграл Кубок страны. В июле 2021 года голкипер покинул клуб из Санкт-Петербурга на правах свободного агента и перешел в «Байер».

Прошлый сезон футболист провел в «Карабахе». В июне 32-летний вратарь подписал контракт с «Динамо» до конца сезона-2025/26 с возможностью продления на один год.

Андрей Лунев
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
6
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
7
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
8
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
9
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
10
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
12
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
13
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 0 : 3
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 3 : 1
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 0 : 4
27.07 20:00
Факел – Акрон
 0 : 2
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
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Максим Глушенков

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Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 2
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

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П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

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Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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