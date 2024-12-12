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Селюк: «Самое важное, чтобы Туфана выпустили, а остальное — мелочи жизни»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал задержание инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

«Только недавно услышал об этом. Но нужно проверить, что и как. Может, ошибка. Может, завтра уже выпустят. Это же связано, как я понимаю, не с футболом, поэтому надо все проверить. Что будет с Гоуга? Это самый простой вопрос, собрался и ушел — нет проблем. Но дело в том, что Туфан тратил много внимания и собственных денег на клуб. Сперва надо все выяснить. Я сам только узнал, надо день-два подождать.

Я так понимаю, когда задерживают кого-либо, есть 72 часа, чтобы предъявить обвинение. Понятно, что все в напряжении — и тренеры, и игроки. Многие футболисты сейчас должны ехать в отпуск и получать зарплаты. Есть вопросы, но самое важное, чтобы Туфана выпустили, а остальное — мелочи жизни», — цитирует «РБ Спорт» Селюка.

Арестован бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к &laquo;Химкам&raquo;. Туфан Садыгов арестован. Задержание не связано с футбольными «Химками»
Источник: «РБ Спорт»
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
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