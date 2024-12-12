Селюк: «Самое важное, чтобы Туфана выпустили, а остальное — мелочи жизни»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал задержание инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

«Только недавно услышал об этом. Но нужно проверить, что и как. Может, ошибка. Может, завтра уже выпустят. Это же связано, как я понимаю, не с футболом, поэтому надо все проверить. Что будет с Гоуга? Это самый простой вопрос, собрался и ушел — нет проблем. Но дело в том, что Туфан тратил много внимания и собственных денег на клуб. Сперва надо все выяснить. Я сам только узнал, надо день-два подождать.

Я так понимаю, когда задерживают кого-либо, есть 72 часа, чтобы предъявить обвинение. Понятно, что все в напряжении — и тренеры, и игроки. Многие футболисты сейчас должны ехать в отпуск и получать зарплаты. Есть вопросы, но самое важное, чтобы Туфана выпустили, а остальное — мелочи жизни», — цитирует «РБ Спорт» Селюка.