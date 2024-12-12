Точилин: «Предложений от клубов РПЛ и ФНЛ нет»
Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал, что у него нет пока предложений.
«Пока ничего нет. Предложений от клубов РПЛ и ФНЛ нет. Где бы хотел продолжить тренерскую карьеру? Не знаю. Уже, наверное, работал бы где-нибудь, если бы что-то было», — цитирует Legalbet Точилина.
В декабре 2023 года 50-летний россиянин был уволен из «Сочи».
Источник: Legalbet
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|
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|
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|
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|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
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|7
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|28.02
|00:00
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Зенит – ЦСКА
|- : -
|28.02
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|28.02
|00:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ахмат – Рубин
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|28.02
|00:00
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Пари НН – Акрон
|- : -
|28.02
|00:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|28.02
|00:00
|
Химки – Факел
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Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
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|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
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|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
|1
|
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Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
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Фернандо Костанца
Крылья Советов
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