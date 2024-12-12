Точилин: «Предложений от клубов РПЛ и ФНЛ нет»

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал, что у него нет пока предложений.

«Пока ничего нет. Предложений от клубов РПЛ и ФНЛ нет. Где бы хотел продолжить тренерскую карьеру? Не знаю. Уже, наверное, работал бы где-нибудь, если бы что-то было», — цитирует Legalbet Точилина.

В декабре 2023 года 50-летний россиянин был уволен из «Сочи».