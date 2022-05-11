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Сегодня, 12:26

В «Химках» рассказали о состоянии травмированных футболистов

Сергей Федоров
Корреспондент
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о состоянии травмированных футболистов.

«Данилкин и Долгов продолжают восстановление. Егор вряд ли уже вернется в этом сезоне, а по Александру будем смотреть. У него есть ряд воспалений, старые травмы. Надеемся, что он восстановится к матчу со «Спартаком». Все остальные футболисты в строю», — сказал Терюшков «СЭ».

Егор Данилкин выбыл из строя в декабре 2021 года. Александр Долгов из-за повреждения пропустил встречу 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:1).

«Химки» с 29 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

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 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
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8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
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 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
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 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
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 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
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 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
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 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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Сочи – Н. Новгород
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Уфа – Арсенал
 - : -
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