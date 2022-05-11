В «Химках» рассказали о состоянии травмированных футболистов

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о состоянии травмированных футболистов.

«Данилкин и Долгов продолжают восстановление. Егор вряд ли уже вернется в этом сезоне, а по Александру будем смотреть. У него есть ряд воспалений, старые травмы. Надеемся, что он восстановится к матчу со «Спартаком». Все остальные футболисты в строю», — сказал Терюшков «СЭ».

Егор Данилкин выбыл из строя в декабре 2021 года. Александр Долгов из-за повреждения пропустил встречу 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:1).

«Химки» с 29 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.