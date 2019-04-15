Дмитрий Хохлов: "В чем-то превосходили "Краснодар"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов подвел итоги матча 23-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1), информирует официальный Youtube-канал москвичей.

– Футбол получился классный, я благодарен игрокам, потому что выполнили ту установку, о которой договаривались. В конце чуть не хватило сил или концентрации – пропустили контратаку "Краснодара" через центр, а в остальном, думаю, что ни в чем не уступили, а даже в каких-то моментах превосходили.

Верил в Маркова, в Луценко и в остальных игроков. Самое главное - это поддержка, она им нужна. Панченко готовился выйти на замену, хотели сыграть по ситуации. Были варианты для замен. Замена Морозова была незапланированная, у него сотрясение.

Прогресс Грулева? Сейчас он стал намного лучше себя чувствовать на поле, чем год назад. Ему нужно быть еще смелее и наглее. Никто не будет ждать до 28 лет. Если выпускают на поле, то бери из каждой минуты все, что можешь.

90 минут не удается регулировать темп игры. Такой энергозатратный футбол отнимает много сил, в каких-то моментах силенок, возможно, не хватало.

Нужен ли Соу? Однозначно. Да. Та агрессия и чувство прессинга, когда нужно сыграть на опережение – он прекрасно этим владеет. Подготовка к "Крыльям" пройдет в обычном режиме, – сказал Хохлов.

"Динамо" с 25 очками располагается на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. "Краснодар" с 42 баллами занимает третье место.