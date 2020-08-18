РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Дмитрий Гунько: «Не смогли мы создать достаточное количество моментов»

22:38
Теги:

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько остался недоволен игрой команды в атаке в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (0:1).

— Не смогли мы создать достаточное количество моментов. Они были, но подвела реализация, — рассказал Гунько в эфире «Матч Премьер». — Если мы создали недостаточно голевых возможностей, то значит, что ожидали большего от игроков, который вышли на замену. Пробовали разные сочетания на флангах, перестроились на игру в три защитника...

Новые игроки? Трансферное окно еще открыто, и мы работаем.

Тамбов — Химки

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир