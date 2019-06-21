Дмитрий Аленичев: "В роли руководителя клуба себя не вижу"

Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" рассказал, что не хотел бы стать президентом красно-белых. Он подчеркнул, что видит себя только в тренерской роли.

– Предположим, что вам предложат баллотироваться в президенты клуба. Как это воспримите?

– Не соглашусь. Посмотрите на легенду "Ромы" Франческо Тотти, с которым я вместе играл в римской команде. Он занимал одну из должностей в спортивном департаменте, и американские владельцы клуба его уволили. Это не для меня. Так что в роли руководителя себя не вижу. Приобрести какое-то количество акций и как-то влиять на процессы – согласен, но пока хочу быть только тренером. (Вячеслав Короткин)

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