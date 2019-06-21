Дмитрий Аленичев: "При нынешнем руководстве максимум "Енисея" – это место в середине таблицы ФНЛ"

Бывший главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" рассказал об отношениях с руководством красноярского клуба. По его словам, с таким руководством перспектив у команды не так много.

– Это правда, что начальство с какого– то момента не то, что перестало помогать, а даже не общалось с вами?

– Да, правда. Мы достаточно давно перестали общаться с генеральным директором клуба господином Рубцовым. Ни одна моя просьба по селекции, порядку подготовки команды, каким-то инфраструктурным изменениям не была услышана. Конечно, результат в чемпионате получился отрицательным. Но, скажите, как можно его добиться в таких условиях?

– Как вы думаете, какие перспективы есть у "Енисея"?

– Очень хотелось бы ошибиться и, кстати, буду продолжать следить за командой, но, боюсь, при нынешнем руководстве максимум клуба – это место в середине таблицы ФНЛ. Просто не представляю себе другой вариант, если господин Рубцов и спортивный директор Денис Петровский останутся при своих должностях. (Вячеслав Короткин)

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